Nuova Lexus IS 300h Hybrid

- Ibrido e qualità. Il binomio che spiega i successi Lexus non vanno per la maggiore in Italia, ma non per questo il marchio di lusso del gruppo Toyota vi rinuncia. È di pochi giorni fa la notizia che. E quanto alla qualità arrivano gli apprezzamenti in Usa e Regno Unito, dove Lexus è stato votato come il brand migliore del mercato.

foto Ufficio stampa

La nuova generazione della Lexus IS accentua i tratti sportivi e migliora i livelli di abitabilità interna. Dinamica e raffinata, la berlina d’ingresso della gamma Lexus è ora più lunga di 8 cm, quasi interamente per il passo maggiorato, e offre di conseguenza interni più spaziosi. Il design è una rivisitazione della serie precedente, ma gli interventi mirati (riduzione del profilo anteriore) hanno permesso di massimizzare la protezione dei pedoni in caso di investimento. Sempre originale la griglia anteriore, forse un po’ forzata nel disegno ma di sicuro il tratto espressivo più evidente delle attuali Lexus. I gruppi ottici sono originali nella loro forma a L e integrano le luci diurne. La versione F Sport aggiunge i cerchi da 18 pollici.

Una Lexus è campione di comfort e lusso. La nuova IS non fa eccezione e gli ingegneri nipponici sono intervenuti anche sul posto guida e le tecnologie di sterzata per rendere la berlina ancora più maneggevole. Il fiore all’occhiello è la versione IS 300h Hybrid a doppia alimentazione benzina/elettrica, l’unica disponibile per gli automobilisti italiani. Il motore termico a benzina ha cilindrata di 2,5 litri ed eroga 181 CV, quello elettrico sviluppa da solo ben 143 CV. Insieme i due propulsori raggiungono i 223 CV di potenza e l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in soli 8,3 secondi. Potenza trasmessa alle ruote posteriori dalla trasmissione elettronica a variazione continua E-CVT.

Eppure la grande berlina Lexus è ultra efficiente: nel ciclo misto consuma appena 4,3 litri di benzina per fare 100 km e le emissioni di CO2 si attestano sui 99 g/km. Valori degni di una city car di segmento A! Quanto alle dinamiche di marcia, la nuova IS dispone del sistema “Drive Mode Select” che consente la scelta tra 5 modalità di guida: Eco, Normal e ben tre modalità sportive. Di sicuro interesse il prezzo: Lexus IS Hybrid costa 37.500 euro.