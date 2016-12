Auguri alla fabbrica MINI di Oxford

, e nel suo secolo di vita ha prodotto quasi 12 milioni di automobili. Non tutte MINI, perché il primo esemplare fu unae nel corso degli anni – spesso travagliati – la fabbrica ha accolto tra le sue braccia un po’ tutta l’industria dell’auto britannica:e persino scocche per

foto Ufficio stampa

In tutto sono state prodotte a Oxford le automobili di 13 brand, persino uno giapponese (Honda negli anni 80). Il fondatore William Morris è considerato uno dei padri nobili dell’industria inglese delle quattro ruote e restò alla guida dello stabilimento fino al 1952, quando la Morris Motors si fondò con l’acerrima rivale Austin per dare vita alla British Motor Corporation. Terzo stabilimento auto più vecchio al mondo, e sempre in funzione dal 1913 a oggi, Oxford ha sfornato più di 2.250.000 MINI. Il massimo dell’espansione lo ebbe negli anni 60, complice proprio il successo planetario della MINI, al punto che gli addetti occupati erano 28 mila. Un’enormità rispetto ai 3.700 attuali.

La seconda vita dello stabilimento di Oxford ha inizio all’alba del nuovo secolo, nel 2001, con il passaggio di Rover all’interno del gruppo BMW. Il colosso tedesco vi ha investito in modo massiccio, soltanto lo scorso anno 750 milioni di sterline. Oggi nell’impianto si assemblano fino a 900 auto al giorno, di quasi tutte le varianti di carrozzeria della MINI.