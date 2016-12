Porsche Panamera: 4 porte da brivido

foto Ufficio stampa

Tutte le versioni sono state modificate nel passo, più lungo, che ha permesso di migliorare l’abitabilità dei sedili posteriori. Inedito è il portellone, con il lunotto ampliato che include lo spoiler maggiorato. La berlina è un’ammiraglia, tanto sportiva quanto lussuosa, ma il massimo del comfort lo propongono i modelli Executive, che hanno due sedili singoli posteriori avvolgenti e completamente imbottiti. La nuova Panamera dispone di una App per smartphone che avvisa sullo stato di carica della batteria e controlla la climatizzazione a distanza, consentendo anche di preriscaldare o preraffreddare in anticipo l’abitacolo.

Ma il fiore all’occhiello è l’inedita Panamera S E-Hybrid con doppia alimentazione benzina/elettrica e potenza complessiva di 416 CV. Il solo motore elettrico, alimentato da batterie agli ioni di litio, sviluppa 95 CV. La vettura abbatte i consumi ad appena 7,1 litri/100 km nel ciclo misto e le emissioni di CO2 sono pari a 71 g/km. L’autonomia a trazione completamente elettrica arriva fino ai 36 km e la velocità massima è di 135 km/h. Per accelerare da 0 a 100 km/h impiega mezzo secondo in meno, ovvero in 5,5 secondi, grazie anche all’intervento della funzione di accelerazione elettrica (booster), che può essere attivata premendo il pedale dell’acceleratore a fondo corsa, ad esempio in fase di sorpasso. Con entrambi i motori a regime, la Panamera S E-Hybrid raggiunge la velocità massima di 270 km/h.

Interessante il debutto del nuovo, piccolo motore biturbo V6 di 3 litri di cilindrata, che sostituisce il precedente V8 da 4,8 litri. Eppure il V6 sviluppa 20 CV in più di potenza e 20 Nm in più di coppia, ma i consumi sono ridotti del 18% rispetto al motore V8 del modello precedente. Il guidatore quindi non solo dispone di un motore più potente ed efficiente, ma grazie alla sovralimentazione biturbo la coppia massima di 520 Nm è disponibile in modo uniforme già ai bassi regimi. La maggior parte dei modelli Panamera è dotata del cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti. La nuova generazione dei modelli Panamera sarà lanciata sul mercato a luglio 2013, con prezzi che partono da 84.700 euro per la Panamera Diesel e da 86.150 Euro per la gamma a benzina. Porsche propone la Panamera S E-Hybrid a 113.738 Euro, ma al top di gamma c’è la Panamera Turbo Executive che costa 167.000 Euro.