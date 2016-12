Jaguar XJR e XKR-S GT

- Jaguar entra con decisione nel segmento delle supersportive. Lo fa consotto il cofano, capace di sviluppare 550 CV. Due vetture per pochi eletti, che rispolverano la sportività della Casa del giaguaro e lasciano nel cassetto (per il momento) la flemma e l’eleganza delle grandi ammiraglie Jaguar.

foto Ufficio stampa

La nuova berlina XJR è una vera sorpresa. L’abito è quello classico delle grandi tre volumi Jaguar, lussuose e super confortevoli, con la migliore fattura artigiana della factory britannica, ma l’indole è decisamente sportiva. Questa versione di punta della gamma XJ sviluppa in effetti prestazioni degne di una supercar: accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi e la velocità massima è limitata elettronicamente a 280 orari. Il motore V8 5.0 turbo da 550 CV eroga anche 680 Nm di coppia massima e riesce, nonostante la mole, a esprimere le migliori performance a qualsiasi regime di rotazione del motore. Evoluto il cambio automatico a 8 rapporti.

Ancora più sofisticata, soprattutto nel comparto sospensioni, è la coupé XKR-S GT, una vera auto da corsa che Jaguar produrrà in soli 30 esemplari. Grazie agli alettoni e all’aerodinamica racing, le servono meno di 4 secondi per passare da 0 a 100 e la velocità è limitata dall’elettronica a 300 km/h. Versione estrema della già superba XKR, questa speciale XKR-S GT è la prima Jaguar a montare freni in carbo-ceramica, con grandi dischi freno da 398 mm di diametro all’avantreno e da 380 mm al retrotreno.