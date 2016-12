La sicurezza firmata Alfa Romeo

foto Ufficio stampa

Con i suoi 2,4 km di percorso vario, l’Autodromo in provincia di Parma è ideale per seguire la full immersion sulla sicurezza organizzata da Alfa Romeo e dagli istruttori del Centro fondato da Andrea de Adamich nel 1991, una delle strutture più attrezzate d’Europa. Una giornata all’insegna della formazione, e non solo per neopatentati ma anche per guidatori esperti, perché sulla sicurezza c’è sempre tanto da imparare. I giovani poi hanno l’esigenza di seguire, pur divertendosi, un percorso educativo al volante. Chi segue il Corso di Guida Sportiva avrà infatti la possibilità di guidare in pista la splendida Alfa 8C Competizione e l’Alfa GTV Cup.

I partecipanti al Corso di Guida Evoluta proveranno invece la gamma Alfa Romeo composta dai modelli Giulietta, MiTo e 159. Oltre alla fase teorica (30 minuti), il corso prevede la guida pratica in circuito con un istruttore a bordo e con o senza telemetria, esercitandosi nelle frenate, nelle situazioni di emergenza e nell’affrontare varie situazioni pericolose. Il costo dei due corsi è, per ciascuno, di 800 euro IVA esclusa. Il programma completo dei corsi 2013 e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.alfaromeo.it nella sezione “Mondo Alfa”. Il calendario va dal 25 maggio al 27 ottobre, per la maggior parte sarà il sabato la giornata deputata ad accogliere gli iscritti.