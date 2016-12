foto Ufficio stampa

Lunghe e affusolate, con una frontale di grande personalità e la coda che svela il nuovo “wing design”, Mercedes Classe E Coupé e Cabrio hanno un frontale di nuovo disegno, con gruppi ottici modernissimi che integrano tutti gli elementi funzionali e con i LED per le luci anabbaglianti. L’abitacolo elegante e gli equipaggiamenti esclusivi connotano queste super coupé e super cabrio, le cui modanature sono disponibili in look legno o alluminio. Un punto di forza della nuova Classe E Cabrio è la capote insonorizzata, che impiega materiali fonoassorbenti di alta qualità e abbassa il livello di rumorosità al record di categoria. Quando si supera la velocità di 40 km/h, il sistema Aircap si estrae automaticamente, mentre per il comfort di guida interviene il sistema di riscaldamento Airscarf per la zona della nuca.

Le due favolose coupé e cabrio Mercedes arriveranno a giugno in Europa, dopo che a fare da battistrada sono state le nuove Classe E berlina e station wagon. La gamma motori si basa su 6 unità a benzina e 3 diesel, per livelli di potenza compresi tra 170 e 408 CV. Il vanto della gamma sta nei “piccoli” motori 4 cilindri della serie BlueDirect, molto efficienti e brillanti, capaci di rispettare lo standard Euro 6 sulle emissioni. Sofisticati e hi-tech sono anche i vari sistemi di assistenza alla guida, raggruppati sotto la dicitura “Intelligent Drive”, che massimizzano la sicurezza grazie all’elettronica.