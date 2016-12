Cadillac CTS, berlina sportiva

foto Ufficio stampa

Un design che ne asseconda la verve dinamica. Come fa del resto anche il peso, visti i 90 chili in meno rispetto al precedente modello. E soprattutto i motori, evoluti e potenti, che fanno un enorme salto tecnologico rispetto al passato. Per il lancio in Nord America (in Europa l’auto arriverà a fine anno) sono tre e tutti a benzina. La punta di diamante è il V6 biturbo da 420 CV, potentissimo e con una grande coppia – 583 Nm – capace di uno scatto bruciante sullo 0-100, che compie in meno di 5 secondi. È questa la prima Cadillac con cambio automatico a 8 marce. Gli altri motori sono il V6 da 320 CV e il due litri turbo da 272 CV. Lecito aspettarsi un moderno turbodiesel per il debutto in Europa.

Con 10 airbag di serie e tanta tecnologia, la nuova CTS è anche la Cadillac con la più ampia dotazione di sicurezza mai realizzata. Di serie propone il sistema di assistenza automatica al parcheggio (Automatic Parking Assist), che utilizza sensori a ultrasuoni per individuare lo spazio adatto ed effettuare le manovre di parcheggio necessarie. Molto raffinate sono poi le sospensioni, con la regolazione costante e automatica degli ammortizzatori (Magnetic Ride Control). La versione CTS V Sport – il top di gamma – include cerchi in alluminio da 18 pollici con pneumatici Pirelli ad alte prestazioni, un rapporto di sterzo più rapido e freni a disco Brembo con pinze in alluminio e pastiglie ad alte prestazioni.