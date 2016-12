Moto e scooter: comanda Honda

- Il mercato delle due ruote vive la sua stagione migliore. È in primavera che centauri di ogni età rispolverano dai box le loro moto, ma per i costruttori è anche la stagione in cui si spera di rivitalizzare un mercato da qualche anno in profonda crisi. A tenerlo su c’è sicuramente, col 24,6 percento.

foto Ufficio stampa

Honda è prima tra le moto col 17,9% e primissima tra gli scooter col 29,1% dopo i primi 4 mesi del 2013. In pratica quasi uno scooter su tre venduto nel Belpaese è Honda e nella top ten dei modelli più venduti, ben 4 sono Honda. In tutto sono 12.387 unità tra moto e scooter. Un risultato difficilmente scalzabile dalla concorrenza. Anche perché Honda non smette di incrementare la sua gamma, aggiungendo sempre nuovi modelli o rinnovando quelli più amati. È il caso della NC700X, vero case history del successo Honda, consegnata in questo scorcio di 2013 a 748 italiani, e in molti hanno scelto la versione con cambio sequenziale a doppia frizione, una tecnologia che sta conquistando sempre più i motociclisti in tutta Europa.

Ma ottimi risultati li stanno conseguendo anche la Transalp, la Crossrunner e l’ammiraglia Crosstourer, in attesa dell’arrivo (ormai imminente) della CB500X, che completerà l’offerta Honda in questo fondamentale segmento. Performance eccellenti anche per le naked Honda: dalla CB1000R alla best-seller Hornet fino alla NC700S. Ottima l’accoglienza del pubblico per la CB500F, una moto entry level la cui potenza di 35 kW la fa preferire dai giovani neopatentati.

Un posto a sé stante merita Integra, il secondo maxiscooter più venduto in Italia, che di serie ha il cambio sequenziale a doppia frizione.Ma la palma dei grandi numeri Honda va senza dubbio al nuovo SH, lo scooter “made in Italy” rinnovato pochi mesi fa e amatissimo dai giovani di tutta la penisola. Le due versioni 150 e 300 sono rispettivamente il primo e il secondo modello a due ruote più venduti d’Italia, con il 125 al quarto posto.