Peugeot Hybrid4: trazione super

- Un test drive in Val d’Isere e sui suoi impegnativi tornanti di montagna per dimostrare la qualità e i vantaggi dell’alimentazione ibrida. L’ha organizzato Peugeot, primo costruttore a optare per la, proposta oggi su tre modelli: il. In tutti e tre i casi il motore termico è l’affidabile e collaudato

foto Ufficio stampa

Un motore che sposa quello elettrico da 37 CV, così che quando i due propulsori lavorano insieme le vetture ibride Peugeot sviluppano 200 CV tondi tondi di potenza. Ma soprattutto la tecnologia Hybrid4 di Peugeot offre 4 vantaggi: silenziosità di marcia quando si viaggia in modalità elettrica; stabilità e tranquillità su qualsiasi percorso grazie alla trazione integrale; comfort per le 4 modalità di guida a disposizione; quarto e non certo il meno importante, il grande beneficio ambientale che deriva dalla trazione elettrica. Le 4 modalità di marcia selezionabili dal conducente sono: Auto, Zev (Zero emission vehicle), 4WD, Sport.

Grazie all’apporto del motore elettrico previsto dalla modalità Sport, il risultato del test-drive sulle strade innevate della Val d’Isere è nelle grandi doti di spunto e tenuta di strada delle Peugeot ibride, nettamente superiori alle versioni due ruote motrici. Nelle salite più ripide e nei tratti più difficili interviene la trazione integrale (modalità 4WD), che trasferisce progressivamente la coppia motrice al retrotreno, fino al 40%, in modo da recuperare aderenza e conseguente sicurezza. Peugeot ha lanciato la tecnologia Hybrid4 in Italia all’inizio del 2012, conquistando ad oggi il 15% circa delle vendite di 3008 e 508.

A listino il crossover 3008 Hybrid4 ha di serie l’ESP, i cerchi in lega da 17 pollici, il ripartitore elettronico di frenata e l’aiuto alla frenata d’emergenza, il climatizzatore automatico bizona, i fissaggi Isofix per i sedili bimbi, l’HeadUp Display e un sofisticato impianto audio e navigazione. Peugeot Italia la offre in promozione al prezzo di 33.180 euro (con rottamazione o permuta) oppure a rate di 370 euro al mese. Peugeot 508 RXH ha più o meno la stessa dotazione, con in più i cerchi in lega da 18 pollici e il tetto Ciel panoramico in cristallo oscurato. Viene offerta a 39.400 euro (con rottamazione o permuta) o a rate di 390 euro al mese.