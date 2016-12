Maserati col vento in poppa

- Vento in poppa per Maserati. La metafora d’altronde è ampiamente giustificata, dopo le imprese del. E così ai venti la Casa del Tridente ha dedicato i suoi prossimi, nuovi modelli: la, e il. La prima a debuttare è Ghibli, che peraltro ripropone un modello del 1967 disegnato da Giugiaro.

Ghibli è una tre volumi di grande classe e raffinatezza, più sportiva nel look ma più piccola della Quattroporte (30 cm di meno), e questo basta a farla definire una berlina “media”, nonostante i suoi 4,97 metri di lunghezza, che ne fanno una vera executive car. Ma ancor più “popolare” è forse un’altra caratteristica: Ghibli sarà la prima Maserati ad avere una motorizzazione a gasolio. Un modello dunque molto promettente per rispettare l’obiettivo della Casa modenese di arrivare a 50 mila auto vendute ogni anno. E allo scopo Maserati si avvarrà del rinnovato stabilimento di Grugliasco per assemblarla.

A trazione posteriore o integrale, la nuova Maserati Ghibli verrà offerta con due motori V6 3.0 turbo benzina e cambio automatico a 8 rapporti. Sviluppati in sinergia con Ferrari, questi V6 promettono emozioni forti, sviluppando rispettivamente 330 e 410 CV, per una coppia altissima e sempre oltre i 500 Nm a regimi medio-bassi di rotazione del motore. La Ghibli S con motore V6 da 410 CV e trazione 4x4 raggiunge i 285 km/h di velocità e accelera da 0 a 100 orari in appena 4,8 secondi. Difficile trovare una berlinona di 5 metri capace di fare altrettanto.

La novità è poi il motore V6 3.0 turbodiesel che sarà disponibile nei due livelli di potenza di 250 e 275 CV, quest’ultima con oltre 600 Nm di coppia massima, così da fare segnare 6,3 secondi per lo scatto da 0 a 100. Ottimi i consumi: 6 litri per 100 km nel ciclo misto. Il design più aggressivo rispetto alla Quattroporte si ripropone anche all’interno. La nuova berlina ha un carattere più giovanile e dinamico e lo si vede dal design della plancia. Di grande qualità la dotazione interna, basti citare l’impianto audio High Premium Bowers & Wilkins con 15 altoparlanti.