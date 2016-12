foto Ufficio stampa

Immagine possente e dinamica al tempo stesso, il concept crossover si caratterizza per gli originalissimi fari full LED composti da tre moduli mobili, con indicatori di direzione a scorrimento sulla parte inferiore e una connotazione luminosa a forma di diapason all’estremità. Come già la DS5, il tratto sportivo del crossover sposerà la tecnologia ibrida elettrica e la trazione integrale. In questo caso però il motore termico sarà a benzina e non a gasolio. Si tratta del 1.6 turbo da 225 CV, che lavorerà in abbinamento al motore elettrico da 70 CV, per 295 CV di potenza complessiva.

Eppure Citroen Wild Rubis è un veicolo del futuro e quindi l’enorme potenza non va a scapito dell’efficienza. Il prototipo inquina come una bicicletta elettrica: 43 grammi al km le emissioni di CO2. E in modalità totalmente elettrica il veicolo percorre fino a 50 chilometri a emissioni zero.