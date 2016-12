Il fascino della Mille Miglia

, “la Corsa più bella del mondo” come la battezzò. È questa ladella Mille Miglia agonistica, che si corse dal 1927 al 1957, e le auto in gara devono obbligatoriamente essere modelli che hanno gareggiato in quel trentennio. Ecco perché

foto Ufficio stampa

Le auto che partecipano all’edizione 2013 dovranno affrontare lo storico percorso Brescia-Roma-Brescia, 1.600 km in tre giorni attraversando gli Appennini e le più belle città del Nord e Centro Italia. Quest’anno la Mille Miglia storica ha già battuto un record: gli equipaggi in gara saranno 410 e non 375, in rappresentanza di 30 Paesi. Sono stati scremati dalle 1.575 domande pervenute agli organizzatori. Da ogni dove, perché alla Mille Miglia non rinuncia nessuno: gli equipaggi italiani e tedeschi dominano il parterre di presenze, ma una nutrita rappresentanza di auto d’epoca arriverà dagli Usa (12) e dal Giappone (5), e persino dalla Nuova Zelanda, da Singapore e dalla Tailandia.

Il costruttore più in evidenza è forse Mercedes-Benz, che schiera ben 13 vetture ufficiali, come la 300 SLR che nel 1955 stabilì il record assoluto con Stirling Moss. BMW risponde con 8 modelli del suo Museo e una l’affiderà a Sebastian Coe, l’olimpionico di mezzofondo e responsabile dei Giochi Olimpici di Londra 2012. Dal Museo Alfa Romeo arriveranno 5 esemplari e altre due saranno schierate dalla Scuderia del Portello, e su tutte spicca la Alfa Romeo 6C 2300 Pescara che appartenne a Benito Mussolini. Anche Jaguar tira fuori dal quartier generale di Coventry 5 auto ufficiali, ma la marca più rappresentata è Porsche con 51 vetture, di cui 5 dal Museo Porsche di Stoccarda.