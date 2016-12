Jeep reinventa la gamma Suv

- Jeep si prepara a un anno di grandi battaglie e introduce tra le due sponde dell’Atlantico le. Ma non dimentica l’Asia, anzi in Cina produrrà e venderà un 4x4 specifico. Ilè il modello più importante in Europa e il Model Year 2014 promette molte novità, a cominciare dalche Jeep propone di serie su tutte le motorizzazioni.

foto Ufficio stampa

Inclusa la V6 3.0 turbodiesel da 241 CV che andrà per la maggiore in Italia. Jeep Grand Cherokee 2014 sarà disponibile con due tipi di trazione integrale e le evolute sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift. Meno evidenti i cambiamenti estetici, perché un modello vincente come Gran Cherokee ha bisogno di meno cambi possibili, ma spiccano comunque i nuovi fari bixeno con luci diurne a LED, il nuovo design dei cerchi e le inedite combinazioni di carrozzeria e rivestimenti interni. L’abitacolo propone nuovi pellami e legni pregiati. Sofisticato il sistema di navigazione GPS UConnect, con schermo touch screen da 8,4 pollici, che va ad aggiungersi allo schermo da 7 pollici del computer di bordo. Nuova Jeep Grand Cherokee arriverà in Italia dal terzo trimestre 2013 negli allestimenti Laredo, Limited, Overland e l’inedito Summit.

A livello globale è però Cherokee il modello più importante per volumi di vendita e qui Jeep ha davvero operato una rivoluzione. Presentato al recente Salone di New York, Jeep Cherokee 2014 sarà commercializzato già dalla prossima estate in Nord America. Esteticamente è tutto nuovo, molto più filante e con una linea dinamica che cita in più particolari il fratello maggiore. Soprattutto verrà proposto con ben tre tipi di trazione integrale: Active Drive I a singola velocità; Active Drive II a due velocità e marce ridotte; Active Drive Lock a due velocità, marce ridotte e bloccaggio del differenziale posteriore. Non solo, ma il sistema di gestione della trazione consente di scegliere tra 5 modalità di marcia: Auto, Snow, Sport, Sand/Mud e Rock. Una dotazione off-road senza pari, soprattutto considerando che Cherokee è il fuoristrada medio della gamma Jeep.

Le sinergie con Fiat sfrutteranno di sicuro anche i motori diesel italiani. Ma al momento si sa solo la gamma nordamericana si basa sui due benzina V6 Pentastar 3.2 da 271 CV e l’“italiano” 2.4 MultiAir2 da 184 CV. Debutto assoluto inoltre per il cambio automatico a 9 rapporti e così questo pregevole 4x4 riesce anche a ridurre del 45% i consumi medi del vecchio Cherokee (si chiamava Liberty in Usa). Quanto a sicurezza, Jeep Cherokee 2014 vanta più di 70 avanzati dispositivi per la protezione attiva e passiva dei passeggeri.