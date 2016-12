BMW 640d xDrive Coupé e Cabrio

- Due piccioni con una fava. BMW ha ampliato la gamma di modelli con lae, al tempo stesso, la gamma della. Il risultato sta in due auto tra le più belle in circolazione, tanto sportive quanto eleganti, con una motorizzazioneche è una vera punta di diamante dal punto di vista tecnologico, già adottata peraltro dalla Serie 6 Gran Coupé a 4 porte.

foto Ufficio stampa

Ad essere abbinato alla trazione integrale xDrive e al cambio automatico a 8 rapporti è il motore 6 cilindri in linea a gasolio di 3.000 cc e 313 CV di potenza, capace di sviluppare una coppia massima di 630 Nm già dai 1.500 giri/minuto. Un motore con la doppia sovralimentazione turbo e il sistema d’iniezione diretta common rail con iniettori piezoelettrici che funzionano alla pressione massima di 2 000 bar. La BMW 640d xDrive Coupé accelera da 0 a 100 in 5,2 secondi, appena qualche decimo in più la Cabrio 4 posti. La soluzione biturbo sa di efficienza e sportività al tempo stesso: ai bassi regimi entra in azione il turbocompressore più piccolo, e solo quando la richiesta di potenza sale entra in funzione il turbocompressore più grande. Favoloso alla fine risulta il dato sui consumi medi di questa BMW Serie 6, tra i 5,7 e i 5,8 litri per 100 km.

Due vetture sicuramente al top delle rispettive categorie, guidabili con varie modalità di marcia: Sport, Sport+, Comfort, che influenzano l’accelerazione, la rapidità di risposta del motore, le caratteristiche del servosterzo, le soglie d’intervento del Controllo di stabilità DSC e la mappatura degli ammortizzatori, oltre alla risposta del cambio automatico. C’è poi una quarta modalità Eco Pro che influisce sulla gestione motore per aumentarne l’efficienza. Le BMW 640d xDrive sono due vetture perfette per ogni clima e ogni stagione: la trazione integrale si adatta all’uso sportivo invernale, ma la capote abbassata fa della cabrio una regina dell’estate. I prezzi della BMW 640d xDrive Coupé partono da 87 mila euro, per la Cabrio da 97 mila euro.