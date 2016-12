Toyota FT-86 Open: l’idea nuova

- Il feeling tra Toyota e le vetture scoperte non è mai stato eccelso. Si ricorda la MR2, che però era una roadster due posti, ma quanto a cabriolet 4 posti poca roba, con la Celica e la stessa Yaris rimaste solo prototipi. Adesso però, basata sulla(e la gemella Subaru BRZ) da poco a listino in Italia.

foto Ufficio stampa

La FT-86 Open è una cabrio sportiva a trazione posteriore, con un assetto molto basso che promette dinamicità e un motore da 200 CV di estrema esuberanza. Toyota l’ha portata, sotto forma di concept car – all’ultimo Salone di Ginevra, ma ha fatto sapere in giro che basterà poco per trasformarla in un modello di serie. Lunga 4,24 metri, la FT-86 Open ha una capote in tessuto multistrato ad apertura elettrica che, quando aperta, va a inserirsi dietro i sedili fissi posteriori e il lunotto in cristallo. Un modello che mette nel mirino la MINI Cabrio per il go-kart feeling da far provare a chi siederà al volante.

Il motore è lo stesso 2.0 benzina da 200 CV della GT86, con 4 cilindri orizzontali contrapposti e iniezione diretta D-4S. La distribuzione ottimale dei pesi privilegia il retrotreno nel rapporto 53/47, per una trazione posteriore che marca in senso sportivo la piccola cabrio nipponica. Le sospensioni – assale MacPherson all’anteriore e doppio braccio oscillante al retrotreno – sono state messe a punto per reagire istantaneamente agli input da parte del guidatore e garantire una dinamica di marcia d’impronta racing. Il servosterzo elettrico assicura un rapporto estremamente veloce (pari a 13.1), in linea con quello delle auto da corsa. Insomma, un’idea sfiziosa, che dovrebbe essere anche accessibile visti i prezzi contenuti (29.000 euro) con cui Toyota commercializza in Italia la coupé GT86.