Ford: ecco il Suv di segmento B

- Ford continua la sua caccia alla praticità e dopo il piccolo monovolume B-Max lancia in Europa il. Un veicolo che ha già avuto successo fuori dall’Europa (Sud America soprattutto), grazie alle sue doti di flessibilità e funzionalità. Una segmento B con doti da Suv, che, col quale condivide lo stesso design moderno e dinamico.

foto Ufficio stampa

Ford EcoSport è costruito sul pianale della Fiesta e con questa e la Focus condivide molti componenti. Nella gamma motori, ad esempio, ci sarà il rivoluzionario 1.0 benzina EcoBoost da 125 CV, eletto “International Engine of the Year” e già montato su Focus e B-Max. A benzina è previsto anche un più piccolo 1.5 da 110 CV, ma il grosso della fetta di mercato spetterà all’ampia gamma di motorizzazioni a gasolio, tra cui il classico 90 CV TDCI della produzione turbo common rail Ford. Per rafforzare la sua indole fuoristradistica, il modello sarà dotato di ESP con Hill Holder di serie.

Come la nuova Fiesta, anche la versione europea di Ford EcoSport sarà equipaggiata col sistema di connessione vocale Sync, che consente al guidatore di comandare tutta una serie di funzioni via voce e che integra il sistema di chiamata d’emergenza automatica, tra qualche anno dispositivo obbligatorio a bordo delle auto prodotte nell’Unione Europea.