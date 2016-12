La Veyron scoperta sfreccia a 408 km/h

. Un record ufficiale, scritto e omologato, che pone fine alle tante, troppe diatribe tra costruttori di supercar su quale sia l’auto prodotta in serie più veloce al mondo., nessun’auto scoperta è mai stata in grado di fare altrettanto.

A guidare la super Bugatti – in una classica livrea nero/arancio – al record sul circuito tedesco Ehra-Lessien (di proprietà della Volkswagen) è stato il 29enne pilota cinese Anthony Liu. Il primato è stato registrato dagli ispettori del TÜV, l’Ente di certificazione tecnica tedesco, e reso noto durante il Salone dell’Auto di Shanghai, in corso in questi giorni e fino al 29 aprile. A spingere la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse è un portentoso motore 16 cilindri di 8.000 cc, capace di sviluppare la bellezza di 1.200 CV di potenza. Letteralmente mostruosa la coppia massima: 1.500 Nm dai 3.000 ai 5.000 giri al minuto. Ammortizzatori e roll-bar rinforzati proteggono questa super auto scoperta a trazione integrale e dalla struttura leggerissima, che si avvale della fibra di carbonio per supportare tutta la sua dinamicità.

Per Bugatti, Casa francese controllata dal gruppo Volkswagen, è la conferma del record assoluto di velocità che spetta, dal 2010, alla Veyron 16.4 Super Sport. In questo caso si parla della carrozzeria coperta della sportivissima supercar, che tre anni fa raggiunse la velocità massima di 431.072 km/h, sempre sotto l’occhio vigile dell’istituto indipendente tedesco TÜV. Tornando alla versione scoperta, questa è in vendita dalla primavera 2012 in tutto il mondo (chiaramente su ordinazione) e ogni esemplare costa due milioni di euro, tasse escluse.