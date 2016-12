Skoda rinnova l’Octavia Wagon

foto Ufficio stampa

Le linee della Octavia Wagon restano sempre molto pulite e classiche, ma con dimensioni maggiori: la lunghezza cresce di 9 cm, il passo di 11 cm e ciò rende la fiancata molto più dinamica, anche per la lieve, ma maggior altezza rispetto alla Octavia berlina. Il frontale è identico a quello della berlina, mentre la coda è disegnata intorno al grande portellone, sebbene confermi il disegno a “C” dei gruppi ottici. L’altezza della soglia di carico è stata abbassata ad appena 63 cm da terra e ciò facilita le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Molto utile si rivela il rivestimento double-face per il fondo del bagagliaio: moquette e gomma, secondo gli ingombri che si trasportano.

La spaziosità dell’abitacolo resta uno dei punti di forza della station wagon Skoda, che riposiziona in modo più confortevole anche i comandi a disposizione del guidatore. Ottima la visibilità, magnificata dall’optional del tetto panoramico scorrevole, suddiviso in due parti: l’anteriore azionata elettricamente e la posteriore fissa. Molto ricco l’equipaggiamento di sicurezza, che include ad esempio la funzione City di frenata d’emergenza (fino a 30 km/h) e il dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente.

Davvero ampia la gamma motori: quattro unità a benzina e quattro diesel, tutte con sovralimentazione turbo. Le potenze vanno da 86 a 180 CV e non mancano le “perle”, come la versione GreenLine che abbatte le emissioni di CO2 a soli 87 g/km e consuma in media 3,3 litri per 100 km. Le versioni 4x4 saranno disponibili per tre delle otto motorizzazioni. Tre anche le linee di allestimento: Active, Ambition ed Elegance, per prezzi che partono da 19.610 euro per la gamma benzina e da 22.870 euro per quella a gasolio.