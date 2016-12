Opel cambia tutti i motori!

foto Ufficio stampa

La prima mossa di Opel sarà il nuovo 4 cilindri turbo benzina 1.6 SIDI a iniezione diretta, che sarà proposto in due configurazioni: la versione Eco Turbo da 170 CV e 280 Nm di coppia massima e la Performance Turbo da 200 CV e 300 Nm di coppia massima. Il primo si contraddistingue per la coppia elevata ai bassi regimi e l’eccellente elasticità, il secondo per l’incredibile potenza (30% in più del precedente 1.6 turbo benzina) e la ripresa nettamente migliorata. I consumi diminuiscono del 13 % rispetto al precedente pari cilindrata.

Valori simili offrirà il nuovo turbodiesel 1.6 da 136 CV, che Opel ha già lanciato su Zafira Tourer e presto lo farà con altri modelli. Un motore di grande versatilità, che nelle intenzioni degli ingegneri tedeschi dovrà sostituire sia il 1.7 diesel attuale che il 2.0 meno potente della gamma. Primo motore diesel Opel interamente in alluminio, il nuovo 1.6 eroga una potenza di 85 CV per litro di cilindrata (un primato per la categoria) e una generosa coppia massima di 320 Nm già dai bassi regimi. Molte novità anche per le trasmissioni: Opel sta lavorando su nuovi cambi a 5 e 6 rapporti, su un cambio robotizzato automatico per Adam e su cambi automatici a 8 rapporti per il futuro.