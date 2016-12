Arriva in Italia Renault Zoe

foto Ufficio stampa

Zoe è la più ambiziosa delle auto elettriche Renault, perché va a posizionarsi nel segmento B e ha quindi una fruibilità di gran lunga superiore alla media delle auto elettriche. Non solo, ma è anche una vettura che può ricaricare le sue batterie agli ioni di litio in appena mezz’ora, garantendo un’autonomia di marcia di 210 km a emissioni zero. Ma soprattutto l’auto è estremamente versatile, perché le modalità di ricarica hanno uno spettro molto ampio: i tempi di ricarica vanno dai 30 minuti alle 9 ore, dipende dalla potenza disponibile sulla colonnina (da 3 a 43 kW) e grazie al connettore di ricarica Caméléon proposto da Renault. Il motore elettrico sviluppa 88 CV e tocca la velocità di 135 km orari.

Il look segna un passaggio in avanti rispetto alle attuali auto elettriche sul mercato. Renault Zoe ha un corpo a due volumi che ricorda la nuova Clio ed esprime tecnologia da tutti i pori. Ma è all’interno che stupisce ancor di più, con quell’atmosfera zen e rilassante che sa di “energia pulita”. Grazie alla funzione di pre-condizionamento dell’aria, il guidatore può impostare la temperatura nell’abitacolo e l’orario di attivazione (l’impostazione fissa è di 22° C, ma il guidatore può cambiarla). Un’operazione che può essere svolta anche a distanza, da smartphone o pc, o dal tablet R-Link che è integrato di serie sul veicolo.

Quanto all’aria respirata dai passeggeri di Zoe, ebbene questa è più pura perché adotta un filtro antiparticolato a carbone attivo che assorbe gran parte degli odori sgradevoli e degli inquinanti, purificando l’aria dell’abitacolo. Non solo, ma il climatizzatore “intelligente” non secca la pelle, adattando automaticamente il livello di umidità nell’abitacolo. In Italia Renault Zoe arriva nelle prossime settimane al prezzo di 21.650 Euro, cui va aggiunto il noleggio della batteria da 79 Euro al mese per 3 anni e 12.500 km annui percorsi.