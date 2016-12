Nuova Range Rover sbarca in Italia

- Presentazione italiana per la. La quarta generazione del fuoristrada più famoso e prestigioso del mondo è stata svelata nel suo habitat più naturale, l’alta montagna, ovvero a, dove ha messo in mostra l’estrema agilità della sua pur imponente mole. Merito della “dieta” ferrea cui è stata sottoposta dagli ingegneri britannici, 420 kg in meno.

foto Ufficio stampa

Un certosino, paziente lavoro di maquillage tecnico e implementazione di nuovi materiali e tecnologie, per accrescere ulteriormente le doti di scalatrice della Range Rover, l’ammiraglia del brand inglese Land Rover, che adesso acquista una maggior efficienza e riduce pure i consumi e le emissioni nocive. Ma il nome (e la storia) Range Rover è anche sinonimo di lusso e raffinatezza, lo dimostrano gli inserti in legno pregiato, le sellerie in pelle e l’inarrivabile eleganza dell’abitacolo. Ha le sospensioni pneumatiche ed è in grado di guadare corsi d’acqua profondi 90 centimetri. Tre i motori a disposizione: il top è il V8 5.000 turbo benzina da 510 CV, ma ci sono anche due turbodiesel V6 e V8 da 258 e 339 CV. Tutti con cambio automatico a 8 rapporti.

I prezzi della nuova Range Rover vanno da 91.500 a 130 mila euro. Ma il 2013 di novità non finisce qui per la Casa britannica. Pochi giorni fa è stata presentata al Motor Show di New York la nuova generazione di Range Rover Sport, la carrozzeria più compatta, ma anche più dinamica del Suv. A portarla in giro per Manhattan e così farle catturare i primi sguardi niente meno che l’attore Daniel Craig.