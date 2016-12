Nuova BMW Z4, dinamica esaltante

- Più moderna che mai. È la, l’agile e sportivissima roadster che la Casa bavarese è pronta a lanciare per questa primavera sui mercati europei. Sempre affascinante col suoche rasenta la strada,, che cela i due posti scoperti sotto una capote o in tessuto multistrato o rigida con due colori a scelta a fare da contrasto: nero o argento.

foto Ufficio stampa

Capote rigida che può essere aperta o chiusa anche in movimento, fino ai 40 km/h di velocità. Ma dal punto di vista estetico, la rinnovata BMW Z4 ha subito un maquillage raffinato, che si esprime nei nuovi cerchi in lega da 17 o 18 pollici e nei gruppi ottici anteriori di nuovo disegno (ora più aggressivi) e illuminazione bixeno di serie. Gruppi ottici equipaggiati con anelli luminosi a LED che generano la tipica luce diurna della marcia, mentre lungo il bordo superiore i doppi proiettori circolari sono sormontati da un accento di luce sempre composto da LED. Infine, in combinazione con il pacchetto “Design Pure Traction”, sono disponibili tre inediti colori della carrozzeria, con rivestimenti interni nero e arancio a fare da elegantissimo contrasto.

BMW porta all’esordio anche un nuovo motore, il “piccolo” 2.0 biturbo benzina da 156 CV della versione Z4 sDrive18i, disponibile anche col modernissimo cambio automatico a 8 rapporti. Una motorizzazione che diventa la nuova versione d’accesso alla gamma della roadster bavarese. Tutte le altre motorizzazioni restano in gamma, cioè le sDrive20i, sDrive28i, sDrive35i e sDrive35is. Optional per la nuova Z4 è poi il pacchetto sportivo M che ottimizza le performance dinamiche della biposto scoperta BMW.