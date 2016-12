Vettel e Buemi testano la Infiniti Q50

foto Ufficio stampa

Infiniti è Main Sponsor del team Red Bull e le sinergie sono molto strette. Già lo scorso anno Vettel aveva firmato una super versione sportiva del grande crossover FX. Ora il legame è con la Q50, una berlina la cui bellezza è seconda soltanto alla qualità delle tecnologie avanzate. Sportiva e lussuosa al tempo stesso, la nuova Q50 arriva con un motore molto europeo, il turbodiesel 2.2 da 170 CV e 400 Nm di coppia massima, il primo 4 cilindri montato su una Infiniti. Promette dinamicità – scatta da 0 a 100 km/h in meno di 9 secondi – ed efficienza, tanto che i consumi medi sono di soli 4,4 litri/100 km e le emissioni di CO2 di appena 115 g/km. Davvero un primato per una grossa vettura di segmento D/E a trazione posteriore.

Se non bastasse, Infiniti Q50 sarà disponibile anche nella variante ibrida con doppia alimentazione benzina/elettrica. Una versione sontuosa, non solo per l’upgrade tecnologico che imprime al mercato premium europeo, ma anche per dinamicità. Sono infatti ben 364 i CV complessivi erogati dai due propulsori termico ed elettrico, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in meno di 5,5 secondi. Tutte le Infiniti Q50 dispongono dello sterzo elettronico diretto, che assicura il massimo controllo e precisione di guida in qualsiasi condizione di marcia.