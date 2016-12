Airbag difettosi, richiamate 3,4 mln di auto

foto Ap/Lapresse 12:48 - Un totale di 3,39 milioni di automobili saranno richiamate nel mondo a causa dei problemi riscontrati agli airbag. Secondo quanto accertato, i sistemi di gonfiaggio potrebbero essere esposti a rischio incendio. Si tratta di veicoli prodotti da Toyota, Nissan, Honda e Mazda. La notizia è stata confermata dal ministero dei Trasporti di Tokyo, che ha spiegato che i veicoli in questione sono stati assemblati tra il 2000 e il 2004. - Un totale di 3,39 milioni di automobili saranno richiamate nel mondo a causa dei problemi riscontrati agli airbag. Secondo quanto accertato, i sistemi di gonfiaggio potrebbero essere esposti a rischio incendio. Si tratta di veicoli prodotti da Toyota, Nissan, Honda e Mazda. La notizia è stata confermata dal ministero dei Trasporti di Tokyo, che ha spiegato che i veicoli in questione sono stati assemblati tra il 2000 e il 2004.

Gli airbag finiti nel mirino, in particolare, sono stati forniti dalla nipponica Takata. Le compagnie automobilistiche si sono impegnate a effettuare la sostituzione dei pezzi difettosi. Sui totali 3,39 milioni di veicoli, Toyota ha reso noto che ne richiamerà 1,73 milioni in Nord America, Europa, Giappone e in altri mercati, mentre Honda 1,13 milioni a livello globale. Quanto a Nissan, le vetture interessate sono 480.000, di cui 137.000 relative al mercato nipponico. Infine, la quota di Mazda ammonta a circa 45.000 unità.