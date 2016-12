Suzuki rivoluziona il crossover

, il cui arrivo sul mercato italiano è previsto tra qualche mese. Tra piccoli e agili 4x4 (vedi Jimny) e grandi Suv (Grand Vitara),: confortevole come una berlina, versatile come un Suv o un buona station wagon.

foto Ufficio stampa

Rispetto al precedente SX4 (e al gemello Fiat Sedici), il nuovo modello subisce un rinnovamento radicale nel look e nelle dimensioni esterne, nella spaziosità degli interni, nella meccanica. È lungo 4,3 metri e supera dunque di buoni 16 cm la prima generazione, per un passo di 10 cm maggiore. Ciò che ne affina la silhouette e migliora l’abitabilità interna. Il design diventa più gradevole e dinamico, con modifiche alle modanature dei passaruota. Ma il plus è nell’originale tetto panoramico in vetro a doppio pannello e scorrevole, una novità assoluta e con un’ampiezza di apertura da record nella categoria. Come la capienza del bagagliaio che passa da 270 a 430 litri. Dieci i colori di carrozzeria, tra cui gli inediti Lime cristallo e Grigio perla ametista.

Suzuki SX4 dispone della nuova tecnologia Allgrip, evoluzione della trazione integrale Suzuki, che si avvale di un giunto viscoso che garantisce la presa delle quattro ruote ogni qualvolta sia necessario per compensare le differenze di velocità tra l’asse anteriore e posteriore. Volendo sono disponibili anche versioni con sola trazione anteriore. Il crossover dispone di 4 modalità di marcia attivabili con un tasto sulla consolle centrale: Auto, Sport, Snow e Lock (blocco del differenziale). Perfetta per quest’impiego è la trasmissione a variazione continua CVT, che Suzuki rende disponibile in alternativa al classico cambio manuale. Due le motorizzazioni, entrambe di cilindrata 1.6 e potenza di 120 CV, ma una a benzina e l’altra turbodiesel.

Ricco il bagaglio di dispositivi di sicurezza, che include l’ESP e il limitatore di velocità, il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici e ben 7 airbag di serie. Nuovo Suzuki SX4 vanta inoltre la forma del cofano e un’inedita struttura della calandra, dei tergicristalli e dei paraurti che permette di ridurre i rischi di infortunio in caso di impatto del veicolo con un pedone.