Fiat celebra i 20 anni di Punto

Fiat celebra i 20 anni del suo modello più amato, venduto dal 1993 a oggi in più di 8,7 milioni di unità. Un anniversario che merita i giusti ammodernamenti di stile, proposti sulla, ma che Fiat onora anche con un, e che mette in palio una super accessoriata Punto 2013 Easy 5 porte 1.3 Multijet da 85 CV.

foto Ufficio stampa

La nuova gamma 2013 della segmento B più venduta d’Italia (per anni anche d’Europa) si compone di due allestimenti (Easy e Lounge), le due carrozzerie a 3 o 5 porte, ben 8 motorizzazioni e 4 tipi di alimentazione: benzina, diesel, metano e Gpl. Ma la novità della gamma 2013 sta negli esclusivi pacchetti di personalizzazione Comfort, Techno e Sport Look, che al prezzo di 800 euro i primi due e 1.600 euro il terzo consentono di arricchire il bagaglio di contenuti tecnici e di stile della Fiat Punto. Dal punto di vista estetico, la nuova Punto 2013 propone l’inedito colore di carrozzeria Arancio Sicilia e nuovi tessuti dei sedili.

Oggi il listino di Fiat Punto 2013 parte da 11.900 euro e arriva ai 17.500 euro della versione a metano in allestimento Lounge. Ma le celebrazioni per il ventennale della vettura ammettono anche promozioni importanti, come quella in collaborazione con la Rete di vendita Fiat, che propone la Punto 2013 Easy 3 porte con motore 1.2 benzina da 69 CV al prezzo di 9.800 euro. Un modello che include di serie climatizzatore, ESP con Hill Holder, radio con lettore CD/MP3 e persino il navigatore TomTom GO Live.

Quanto al concorso, questo è attivo sul nuovo portale www.punto20.quattroruote.it, realizzato dall’agenzia Leo Burnett in collaborazione con la rivista Quattroruote. Vede protagonisti i milioni di clienti che in questi anni hanno contribuito a fare della Punto uno dei modelli best-seller d’Europa. I video di questi inviati al sito potranno rientrare nelle prossime campagne TV del modello.