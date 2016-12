L’efficienza trionfa su Audi A1 e A3

- Si chiamaed è una tecnologia che permette un drastico risparmio sui consumi e le emissioni inquinanti. In pratica, quando si è nel traffico o si marcia a bassa velocità o in tutte quelle condizioni che non richiedono una particolare erogazione di potenza, il motore disattiva due dei quattro cilindri e gira a regime ridotto.

foto Ufficio stampa

Un motore che, se vuole, sa essere molto esuberante. Si tratta infatti del 1.4 turbo benzina TFSI a iniezione diretta da 140 CV. Verrà fornito ai modelli A1 a 3 e 5 porte (Sportback) e alla A3 a 3 e 5 porte (Sportback). Senza che il guidatore se ne accorga, perché la tecnologia è tanto più “intelligente” quando fa tutto da sola e non lascia margine agli interventi dell’uomo, il motore 4 cilindri disattiva il secondo e il terzo cilindro quando l’auto non ha bisogno di scaricare tutti i suoi 140 CV, consentendo un risparmio medio di benzina nell’ordine di 0,6 litri sulla più piccola Audi A1 e 0,5 litri sulla Audi A3. Un motore che già oggi rispetta la futura normativa Euro 6 sulle emissioni.

La nuova motorizzazione 1.4 TFSI 140 CV con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, disponibile nel solo allestimento Attraction, è proposta a listino a 21.450 euro per Audi A1 e 22.130 euro per A1 Sportback. Volendo, è anche disponibile il cambio automatico S tronic a 7 marce (optional da 1.750 euro). Sui modelli Audi A3 e A3 Sportback questa motorizzazione è abbinabile soltanto al cambio manuale e per la versione Attraction, per prezzi rispettivi di 25.350 e 26.200 euro.

Per Audi A1 c’è anche un’altra novità: l’allestimento Admired che nasce sulla base del livello Attraction. Si caratterizza per il pacchetto S line exterior con paraurti sportivi e minigonne laterali, più cerchi in lega da 17” con pneumatici 215/40. Le Audi A1 Admired includono nel prezzo il colore di carrozzeria metallizzato o perlato, abbinato all’arco del tetto in nero brillante. Due i motori: 1.2 TFSI 86 CV e 1.6 TDI 90 CV, per prezzi di 18.900 Euro per A1 Admired 3 porte e 19.580 Euro per A1 Sportback.