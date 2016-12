Volkswagen Maggiolino Cabrio, nuovo step

- È arrivato lo scorso fine settimana nelle concessionarie italiane Volkswagen il. Più grande, imponente, con carreggiate ancora più ampie (la larghezza supera gli 1,8 metri) e una moderna. Ma un’auto come questa non può essere soltanto “più nuova”, perché ha troppa storia alle spalle. Una storia che sa di mito.

foto Ufficio stampa

E così la nota più qualificante del nuovo Maggiolino Cabriolet sono i tre pacchetti speciali 50s Edition Pack, 60s Pack e 70s Pack, che rimandano i cultori dell’auto più longeva del mondo agli anni 50, 60 e 70. Ad esempio, il Maggiolino Cabrio 60s Edition Pack fa una gradita sorpresa agli appassionati di rock, proponendo l’impianto hi-fi Fender da 400 watt, omaggio al mitico marchio di chitarre elettriche, ammodernato con un adattatore per iPod e iPhone. Ma la gamma base italiana è declinata in due allestimenti – Design e Sport – per prezzi che partono da 23.800 Euro per arrivare agli oltre 32.000 Euro delle due motorizzazioni due litri.

La terza generazione di Maggiolino Cabriolet ha linee più moderne, che si slanciano per 4,28 metri, e un assetto più basso rispetto alla versione coperta. La capote in tessuto si apre o chiude in appena 9,5 secondi e fino alla velocità di 50 km/h. Quando aperta, va a ripiegarsi dietro i sedili posteriori per garantire una visibilità perfetta. L’abitacolo è confortevole, lo stile è assolutamente unico ed evergreen, il plus Volkswagen lo pone nel Roll-bar automatico, nel Cruise Control, nel frangivento, che aggiungono tanta sicurezza e comfort. La dotazione standard include l’ESP, l’antislittamento ASR, il bloccaggio elettronico del differenziale EDS.

Capitolo motori, che riserva doti dinamiche superiori alle aspettative. Il nuovo Maggiolino Cabrio arriva in Italia in 5 motorizzazioni, tutte turbo e a iniezione diretta. A benzina si parte col 1.2 TSI da 105 CV, si sale poi al brillante 1.4 TSI da 160 CV (disponibile anche col cambio automatico DSG) e al vertice della gamma il 2.0 TSI da 200 CV e cambio DSG. La gamma diesel si compone del 1.6 TDI da 105 CV e del 2.0 TDI da 140 CV, entrambi proposti sia col cambio manuale che il DSG a doppia frizione.