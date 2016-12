Renault Clio Sporter, l’idea in più

- Un’idea di station wagon davvero originale quella che Renault lancia in questi giorni sul mercato italiano. Nasce all’interno del progetto nuova Clio – e questo è garanzia di appeal – e mette in mostra una sportività sconosciuta alle piccole SW di segmento B. In effetti, e le dotazioni hi-tech di cui dispone – vedi il– lo confermano.

foto Ufficio stampa

Le linee già catturano gli sguardi dalle vetrine dei saloni. Non esiste oggi una wagon compatta di soli 4,268 metri dal design così dinamico, un frontale aggressivo e con LED ben incastonati (come sulla nuova Clio), le minigonne colorate a contrasto con la carrozzeria e magari le barre in alluminio sul tetto. Design che non penalizza la funzionalità, basti dare un’occhiata al bagagliaio: quasi 450 litri di capacità, il 50% in più della Clio berlina. E abbassando la seconda fila di sedili la capacità sale a 1.380 litri, come una station wagon di categoria superiore, per una lunghezza di carico massima di 2,48 metri.

Al top della tecnologia anche le motorizzazioni di Renault Clio Sporter: il 3 cilindri turbo benzina Energy TCe da 90 CV e il turbodiesel Energy dCi della stessa potenza. Il primo consuma in media 4,5 litri/100 km ed emette 104 g/km di CO2 nell’atmosfera; il diesel consuma l’inezia di 3,2 litri/100 km e con i suoi 83 g/km di emissioni CO2 è imbattibile per efficienza tra i propulsori termici e compete con le vetture ibride. In seguito arriverà anche un più potente TCe benzina da 120 CV e la trasmissione a doppia frizione EDC. Tutte le versioni dispongono del limitatore-regolatore di velocità, dell’ESP con antislittamento ASR, assistente alle partenze in salita e servosterzo ad assistenza variabile elettrica.

All’interno Clio Sporter è comoda e spaziosa, con tanti utili vani portaoggetti e dotazioni sopra la media di categoria. Il tablet multimediale R-Link, ad esempio, è un optional da 590 euro soltanto, ma offre una varietà di funzioni che superano la pur importante connettività a bordo. Tre gli allestimenti e tante possibili personalizzazioni, sia per gli esterni che per gli interni (4 tinte per gli ambienti delle versioni Energy: Nero, Rosso, Blu, Avana). Otto i colori della carrozzeria. Renault manda a listino la Clio Sporter con prezzi che partono da 14.950 euro, ma la promozione lancio li abbassa a 11.950 euro.