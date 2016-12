Il vino secondo Range Rover

foto Ufficio stampa

Ad assegnare il premio una giuria composta da giornalisti di doppia estrazione: enogastronomici e dell’automobile. La sede dell’Accademia Barilla di Parma ha ospitato la finale dell’edizione 2012. Il Range Rover Diwine Award è andato al Rosso di Montalcino 2009 della Cantina Baricci, che tra le 18 etichette finaliste ha preceduto l’Etna Rosso 2010 della famiglia Graci e il Barolo Villero 2007 di Livia Fontana. La selezione dei migliori vini è avvenuta in tre tappe, l’ultima a Sorrento, luogo incantevole per scoprire sia la bontà dei vini che la bellezza del territorio a bordo di una Land Rover (nello specifico la nuova Freelander).

Il Diwine Award è anche una patinata rivista dedicata al vino. È distribuita in 65.000 copie in tutta Italia e 25.000 copie all’estero, in quattro lingue tra cui il cinese. Tutte le informazioni sul premio e sulle attività congiunte sono reperibili sul sito Internet: www.diwineaward.it.