Colonnine elettriche, il primato Nissan

- Porta la firma dila prima colonnina in Italia per la ricarica rapida in autostrada di veicoli elettrici. È stata installata nell’, e consente la ricarica sia a corrente continua (DC) che alternata (AC). Nissan ha progettato, produce e commercializza queste colonnine, dimostrando di essere all’avanguardia nel campo dell’alimentazione elettrica.

foto Ufficio stampa

Si spera adesso che altre colonnine seguano in Italia, così da colmare il gap che il nostro Paese ha con altri in Europa nell’offerta di infrastrutture per i veicoli elettrici. Perché diciamo la verità, le auto elettriche a emissioni zero non potranno mai decollare fin quando non si concretizzi una rete di aree di servizio dove poter ricaricare le batterie di queste, e in modo rapido, evitando lunghe pause in Autogrill. Oggi le colonnine di ricarica rapida si trovano in 23 Paesi, all’interno di stazioni di servizio autostradali e in prossimità di aeroporti e centri commerciali. L’area di servizio Villoresi Est è sulla A8 che, fondamentalmente, collega Milano a Malpensa.

Costruttore della Leaf, la berlina 5 porte completamente elettrica e già consegnata a 50 mila clienti nel mondo, Nissan si è avvalsa della collaborazione di Autogrill, Loginet e della fondazione eV-Now! per installare la colonnina sull’A8. Nel primo anno Autogrill ha deciso di offrire gratuitamente la ricarica rapida (tempo di 30 minuti circa, in 15 minuti la ricarica è all’80%). In seguito l’area destinata a rifornire i veicoli elettrici sarà ingrandita e diventerà la maggiore in Europa, con una innovativa struttura a vulcano alta 27 metri.