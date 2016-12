Alfa Romeo 4C, le prime immagini

- Sono le prime immagini dinamiche dellache segna il ritorno della Casa del Biscione sul mercato Usa. E queste immagini provengono proprio da oltre Atlantico. Ma gli alfisti non temano, la Alfa 4C sarà venduta anche in Italia, anche se a tiratura limitata. Disegnata dal, verrà prodotta nello stabilimento Maserati di Modena.

foto Ufficio stampa

Compatta di circa 4 metri di lunghezza, con carreggiate molto larghe e un’altezza dal suolo di appena 1,18 metri, Alfa 4C ha un assetto da vera sportiva. Il motore è montato in posizione centrale, come una vera supercar: è un 4 cilindri 1750 turbo benzina a iniezione diretta costruito interamente in alluminio e forte di 240 CV. La monoscocca è realizzata in fibra di carbonio, per alleggerire ulteriormente il corpo vettura e rendere la coupé più veloce. Il cambio è automatico a doppia frizione, azionabile anche con levette al volante. Quattro le modalità di marcia consentite, con la funzione sportiva Race che si aggiunge alla tre attuali Dynamic, Natural e All Weather.

Le prestazioni sono degne di una vera sportiva “made in Italy”: 250 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in 4 secondi e mezzo. La prima sfornata di Alfa Romeo 4C sarà super esclusiva: è la versione speciale “Launch Edition”, che sarà prodotta in soli 1.000 esemplari al prezzo di 60.000 euro ciascuno, IVA inclusa.