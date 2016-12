foto Ufficio stampa

Gemella della coupé lanciata lo scorso anno, la nuova Continental GT Speed Cabrio non lascia alcun dubbio sulle sensazioni che è in grado di suscitare: l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 4,4 secondi e in meno di 10 secondi (9,7 per la precizione) si passa da 0 a 160 km/h. Un delirio di potenza che si affina però sul piano dell’efficienza: il motore 12 cilindri di 6.000 cc è stato alleggerito e consuma il 15% in meno di prima. Potenza a parte – 625 CV – è la coppia a risultare un portento in questa maestosa limousine scoperta: 800 Nm a soli 2.000 giri al minuto. Il cambio è automatico a otto rapporti, mentre la trazione è integrale permanente e garantisce un’aderenza ottimale in qualsiasi condizione stradale.

L’assetto è ribassato di 10 mm rispetto alla coupé e poggia su esclusivi cerchi da 21 pollici, ma dal punto di vista estetico è la capote a rappresentare lo stato dell’arte attuale in fatto di decappottabili: quattro strati per assicurare livelli ottimali di raffinatezza e isolamento acustico. Sottoposta a test esaustivi in ogni sorta di condizione climatica, da - 30° C a + 50° C, questa capote resiste persino alle piogge monsoniche e mantiene un ambiente caldo e confortevole anche nelle giornate più fredde. Altro dettaglio di pregio è lo scaldacollo, che rende più piacevole la guida a capote aperta anche nelle giornate più fresche.

Il lusso della Bentley Continental GT Speed Cabrio è ben visibile all’interno. L’abitacolo è realizzato a mano e di serie ha la Specifica Mulliner Driving, che unisce con maestria lusso e sportività. Le finiture sono il massimo della raffinatezza, ma il cliente può naturalmente scegliersi gli inserti che desidera: l’intera gamma di eleganti radiche di legno è disponibile, come anche un tipo di rivestimento in fibra di carbonio con finitura satinata per il cruscotto e la console centrale.