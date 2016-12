L’attrazione magica di Subaru Viziv

foto Ufficio stampa

Carrozzeria 3 porte, due grandi portiere laterali e un taglio della coda a mo’ di coupé, un abitacolo 4 posti molto confortevole, propulsione ibrida diesel/elettrica. Subaru Viziv ha molto da dire sul futuro della Casa nipponica, e il suo stesso nome lo indica chiaramente: Viziv sta per “Vision for Innovation”. A cominciare dalla nuova filosofia di design, un mix perfetto di eleganza e sportività. Le dimensioni sono compatte ed esaltano l’immagine di muscolarità del Suv, che ha parafanghi integrati e una portiera che così massiccia non si è mai vista.

La doppia alimentazione mette insieme un motore 2.0 boxer a gasolio, con cambio Lineartronic (CVT), e un motore elettrico che serve sia per la trazione del veicolo che come generatore di energia per gli impianti di bordo. Due motori indipendenti montati nel retrotreno, per una marcia che in condizioni normali avviene a trazione posteriore. Il sistema di gestione coordinata ripartisce poi la trazione tra tutte e quattro le ruote, migliorando l’aderenza e la sicurezza attiva della concept Subaru. La cosa più innovativa sta nelle ruote posteriori al 100% auto-motorizzate, così da eliminare l’albero di trasmissione e creare di conseguenza un pianale inferiore che offre un ampio spazio per le gambe dei passeggeri posteriori.

Quanto alla nuova Subaru Outback, variante crossover della Legacy, debutta il cambio a variazione continua Lineartronic abbinato al motore diesel è una novità assoluta per il modello. Cambio azionabile anche con levette poste dietro il volante per cambiare manualmente. Sul listino italiano la nuova Outback è proposta in due motorizzazioni: 2.5i a benzina da 173 CV e 2.0D a gasolio da 150 CV. I prezzi partono da 37.350 euro.