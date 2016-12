Land Rover Electric Defender

ha presentato al Salone di Ginevra due importanti novità. La prima riguarda il modello, un’idea di alimentazione elettrica per il classico fuoristrada inglese, declinato in ben 7 modelli inediti. La seconda è la rivoluzionariae che farà la sua comparsa sulla gamma Range Rover, inclusa la

foto Ufficio stampa

Ma veniamo alla Electric Defender, un veicolo sperimentale e un vero laboratorio in movimento. Prima di tutto, mantiene inalterate, anzi le rafforza, tutte le formidabili doti off-road di Land Rover Defender e come questo dispone del sistema di trazione integrale con differenziale bloccabile. Quanto al motore, però, il diesel e la trasmissione di serie sono stati sostituiti da un motore elettrico da 70 kW (94 CV) e 330 Nm di coppia, accoppiato a un accumulatore agli ioni di litio della capacità di 27 kWh, che fanno sì che Electric Defender possa marciare per più di 80 km a emissioni zero.

La batteria può essere ricaricata in 4 ore con un caricabatterie rapido da 7 kW, ma la cosa bella è che in 10 ore può essere ricaricata con un caricabatterie portatile da 3 kW. Il sogno di ogni vero fuoristradista che ama campeggiare dove capita e non deve preoccuparsi di cercare la centralina per l’energia elettrica. Batteria non leggera, pesa 410 kg, montata frontalmente al posto del motore diesel. Ma il peso complessivo del veicolo è solo di un centinaio di chili superiore a quello del Defender 110 (dipende dalle carrozzerie). Electric Defender riesce però a trainare un rimorchio da 12 tonnellate (12 mila kg) su una pendenza del 13%! E può guadare un corso d’acqua profondo 80 cm.

A Ginevra la Casa britannica ha poi presentato la prima trasmissione automatica al mondo a 9 rapporti, la 9HP, prodotta dall’azienda specializzata tedesca ZF in uno stabilimento degli Stati Uniti, dove si sa che questi cambi vanno per la maggiore. Su un modello come la Evoque, la trasmissione 9HP garantisce reali risparmi in termini di consumi, perché l’aumento del numero di rapporti (da sei a nove) e le minori distanze fra questi migliorano la risposta in accelerazione, la qualità dei cambi di marcia e la qualità di viaggio in generale. Il rapporto più alto non solo riduce i consumi ma, grazie al ridotto regime di giri, migliora il comfort e la silenziosità a velocità elevata.