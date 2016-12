Nuova Golf Variant, GTI e GTD

foto Ufficio stampa

Ma torniamo alla nuova serie della Golf Variant, la wagon media di casa Volkswagen, ma non meno eclettica e funzionale della Passat. Lunga più di quattro metri e mezzo (30 cm più della nuova Golf 5 porte), la Variant si caratterizza per gli oltre 100 kg in meno di peso e per i 100 litri in più di capacità del bagagliaio: 605 in condizioni normali (dai 505 precedenti), addirittura 1.620 abbattendo i sedili posteriori. Tra i pregi della nuova Golf Variant anche i motori TDI BlueMotion a gasolio, per la prima volta adottati su questo modello e super efficienti: 3,3 litri/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 di 87 g/km. La nuova Golf Variant è anche disponibile in versione 4Motion a trazione integrale.

La gamma Golf si arricchisce poi delle nuove versioni sportive GTI, per la prima volta declinate in due livelli di potenza: da 220 e da 230 CV (quest’ultima col pacchetto GTI Performance). La coppia è sempre di 350 Nm e le prestazioni del 2.0 turbo benzina a iniezione diretta sono esaltanti. Non solo per dinamicità: 250 km/h di velocità e 0-100 in 6,5 secondi, ma anche per i consumi medi di 6 litri/100 km e standard Euro 6 sulle emissioni rispettato. Volkswagen ha portato al Palaexpo anche la Golf GTD a gasolio e la TGI BlueMotion a metano.

Tra le altre novità del primo gruppo auto europeo, da segnalare è la cross up! nel segmento city car, la Jetta Hybrid a doppia alimentazione elettrica e la XL1, l’auto più economica del mondo: serve meno di un litro di benzina per fare 100 km! E utonomia di 50 km col propulsore elettrico. Ma se il suo destino di serie è ancora da valutare, Volkswagen cross up! è concreta e arriverà entro l’estate. Ha un assetto rialzato, cerchi in lega leggera da 16 pollici, mancorrenti sul tetto e un temperamento off-road evidente anche nel design.