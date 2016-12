i-Road e FT-86 Open, fantasia Toyota

foto Ufficio stampa

Uno scooter coperto a 3 ruote e alimentazione elettrica. Già questo farebbe di Toyota i-Road un veicolo alternativo, tanto originale nel look quanto pratico per muoversi in città. Lungo 2,35 metri e largo appena 85 cm, permette ai due passeggeri di sedere come su uno scooter normale. Ma in più offre la tecnologia “Active Lean”, che piega automaticamente le ruote in curva in base alla velocità e all’angolazione della curva, garantendo in ogni occasione l’assetto giusto e la corretta impostazione per la stabilità del mezzo. I due motori elettrici sono montati fra le due ruote anteriori, si ricaricano in circa 3 ore grazie alle batterie agli ioni di litio e l’autonomia è di 50 km circa.

Oltre alle idee, Toyota lancia al Salone di Ginevra anche un’idea di bellezza poco controvertibile. È la FT-86 Open, prototipo della cabrio 2+2 posti modellata sulla base del coupé GT86 a trazione posteriore. Lunga 4,24 metri, ha un tetto in tessuto multistrato ad apertura elettrica, di colore Blue Navy nel modello esposto, in un contrasto davvero stupendo col bianco della carrozzeria. Il motore è lo stesso 2.0 benzina da 200 CV e tutto dà l’impressione che il destino di serie della FT-86 Open sia soltanto a un passo.

Altra novità, più classica. È la Auris Touring Sports, prima station wagon di segmento C di Toyota, che arriverà a listino in Italia nelle prossime settimane, smaltiti gli straordinari dovuti al lancio del nuovo RAV4. Versatilità, ottima qualità, contenuti tecnici all’avanguardia, Auris Touring Sports ha un terzo volume pronunciato e un grande bagagliaio, merito dei 28,5 cm di maggior lunghezza rispetto alla Auris 5 porte. Come questa avrà la variante ibrida elettrica.

Gli estimatori di Lexus troveranno buone idee anche a questo stand. Fari puntati sulla IS Hybrid, l’unica versione che sarà commercializzata in Italia della nuova berlina di segmento D, disponibile anche nella versione F Sport. Motore 4 cilindri benzina 2.5 e motore elettrico sviluppano 220 CV, ma i loro consumi medi sono ridotti a 4,3 litri/100 km e le emissioni di CO2 sono inferiori ai 100 g/km. Tra i contenuti d’avanguardia, segnaliamo il “Blind Spot Monitor” per la vista a 360 gradi attorno alla vettura e il “Rear Cross Traffic Alert” che aiuta a uscire in retromarcia dai parcheggi in parallelo. Prototipo di prestigio è poi la LF-LC, coupé 2+2 posti di grande fascino e sportività.