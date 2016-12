Opel Adam in versione Rocks e R2

- Quattro novità mondiali, due delle quali a marchio Adam. Opel sbarca al Salone di Ginevra con la sua city car più glamour del mercato declinata in due nuove e originali carrozzerie: lae la. Ma belle impressioni suscitano anche la grande ed elegantee la polivalentecol nuovissimo motore 1.6 CDTI Ecotec ad altissima efficienza.

foto Ufficio stampa

In una serata di gala pre-inaugurazione, Opel aveva svelato a Ginevra le sue nuove vetture scoperte: Cascada, fiera nella sua silhouette slanciata di 4,7 metri, e la Adam Rocks con il suo assetto alto e la capote in tela, elementi che aggiungono ulteriore charme alla piccola 4 porte tedesca. Che ha trovato in Valentino Rossi il suo nuovo testimonial. Ma la Adam è esposta agli stand del Palaexpo anche nella versione sportiva R2, destinata ai rally internazionali e forte di un motore 1.6 benzina da 185 CV di potenza. Un’auto con molti motivi italiani, viste le pinze freno Brembo e i sedili sportivi Sparco.

Con un nuovo turbodiesel common rail che rispetta la normativa Euro 6 sulle emissioni, Opel inizia a rinnovare la sua gamma motori, già al vertice del mercato per efficienza (cioè bassi consumi ed emissioni). Debutta sul monovolume Zafira Tourer e ha piccola cilindrata – 4 cilindri di 1,6 litri – ma una discreta potenza di 136 CV e un’ottima coppia di 320 Nm. Soprattutto però, questa motorizzazione riesce ad abbassare i consumi medi del monovolume 7 posti Opel ad appena 4,1 litri per 100 km, riducendo le emissioni di CO2 a soli 109 grammi al chilometro.