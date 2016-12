Fiat svela la 500L Trekking

- La solidità dellaspicca allo stand Fiat a Ginevra. La nuova MPV compatta esprime, in quest’allestimento outdoor, la sua vocazione per lo svago e il tempo libero, condivisa dall’inedita. Ma interesse lo suscita sempre lae nella, disponibile però soltanto in Usa.

foto Ufficio stampa

Fiat 500L Trekking arriverà nelle nostre concessionarie a giugno, forte della tecnologia Traction+ che controlla la trazione e incrementa la motricità sui terreni a scarsa aderenza. Il look distintivo mette in mostra l’assetto rialzato, paraurti specifici con scudo di protezione, cerchi in lega da 17” diamantati con pneumatici invernali M+S. La qualità comfort della 500L Trekking è dimostrata dal sofisticato impianto audio Hi-Fi Beats da 520 watt, una primizia in Europa.

Fiat 500 GQ nasce dalla collaborazione con la celebre rivista mensile maschile della Condé Nast: Gentlemen’s Quarterly o più notoriamente GQ. Anche questa versione arriverà a giugno, sia berlina che cabrio, e nella sua raffinata livrea bicolore grigio opaco/nero carbonio. Fiat 500 GQ può essere equipaggiata con i motori a benzina TwinAir 900 cc da 85 CV, 1.2, da 69 CV e 1.4 da 100 CV, più il 1.3 Multijet 95 CV a gasolio. Premiere europea anche per la Fiat 500e, la versione elettrica della city car che però, peccato, non sarà commercializzata in Europa ma soltanto in Usa alla fine di quest’anno. In 4 ore ricarica le sue batterie, che riescono a fare circa 140 km.

Novità anche in casa Punto, dove il Model Year 2013 si arricchisce del Pack “Sporting”. Include il tetto verniciato nero lucido, i cerchi in lega dedicati da 16”, i fari bruniti, le calotte dei retrovisori esterni e i montanti color nero lucido, lo spoiler e le minigonne con assetto ribassato. Un’impronta sportiva che si ritrova anche all’interno, dove spiccano il volante in pelle con inserto in alluminio e cuciture grigie, oltre al rivestimento in pelle per il pomello della leva del cambio e del freno a mano.