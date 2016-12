- Ospite d’onore, testimonial, grande sportivo. È, lo skipper che ha portato l’equipaggio dell’imbarcazione Maserati a battere il record della leggendaria “Rotta dell’Oro”, la circumnavigazione delle Americhe da New York a San Francisco via Capo Horn, in 47 giorni, 42 minuti e 29 secondi. Non poteva mancare Soldini a Ginevra, dove

foto Ufficio stampa

Una super coupé ancora più elegante e slanciata, dinamica col suo assetto ribassato rispetto alla GranTurismo Sport, e in più la generosità di un abitacolo che offre posto a 4 passeggeri. Va ad affiancare la GranTurismo MC Stradale biposto, sul mercato dal 2010, e come questa deriva dalla versione prettamente racing che corre nel Trofeo Maserati. Confermato il motore V8 aspirato da 4,7 litri e 460 CV di potenza, che consente prestazioni superbe: oltre 300 km/h la velocità di punta e accelerazione da 0 a 100 che si compie in 4,5 secondi. Il cambio è il robotizzato MC Race Shift a 6 rapporti, i cui tempi di cambiata sono rapidissimi: 60 millisecondi.

Una trasmissione d’impostazione sportiva: basta tenere premuta la paletta del cambio mentre si aziona il freno che l’auto scala progressivamente le marce, fino a quando la paletta viene rilasciata. Tre le modalità di marcia: Automatic, Sport e Race, ognuna delle quali migliora la risposta dell’acceleratore, il sound dello scarico e i sistemi di controllo dello slittamento. Altamente performante l’impianto frenante, che si basa su 4 dischi freno carbo-ceramici firmati Brembo, mentre gli pneumatici da 20 pollici sono i PZero Corsa sviluppati appositamente da Pirelli per questo modello. Le misure: 255/35 davanti e 295/35 le gomme posteriori.

Esteticamente la Maserati GranTurismo MC Stradale 4 posti si caratterizza per il cofano motore in carbonio, che incornicia un’ampia presa d’aria centrale e due estrattori posteriori. Proprio l’impiego di carbonio e materiali leggeri in genere ha permesso di contenere il peso a vuoto della vettura intorno ai 1.700 kg, praticamente lo stesso della due posti. Il passo è davvero molto lungo – 2.938 mm – e questo ha consentito di accrescere la spaziosità interna della coupé, che sarà prodotta nello stabilimento storico di Maserati a Modena.

Al Salone dell’Auto di Ginevra Giovanni Soldini ha tenuto a battesimo anche l’ammiraglia Maserati: la nuova berlina Quattroporte che aveva fatto la sua premiere mondiale al Salone di Detroit dello scorso mese di gennaio. La nuova Quattroporte è esposta per la prima volta in Europa, nelle sue tre declinazioni GTS con motore V8 biturbo da 530 CV e trazione posteriore, S Q4 con motore V6 biturbo da 410 CV e trazione integrale, S con V6 biturbo da 410 CV e trazione posteriore.