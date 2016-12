Ford EcoSport, fratellino di Kuga

- Il Suv Kuga più piccolo. È questa l’impressione netta chesuscita all’occhio del visitatore di Ginevra.. Dopo averlo proposto su altri mercati mondiali, Ford lancia ora la versione europea di EcoSport, in quel segmento di piccoli Suv compatti che sta vivendo proprio in questa edizione del Salone di Ginevra il suo grande exploit.

foto Ufficio stampa

Renault Captur, Peugeot 2008, Chevrolet Trax e adesso Ford EcoSport. Tutte macchine sulle orme di Opel Mokka e Nissan Juke. La proposta Ford è sicuramente interessante, non solo per le moderne motorizzazioni del gruppo, che già conosciamo sui modelli Fiesta, B-Max, Focus e C-Max, ma perché EcoSport ha lo stesso design dinamico e moderno di Kuga e contenuti di livello superiore. Con il grande Edge che arriverà il prossimo anno, andrà a costituire un tris di Suv Ford davvero imbattibile in Europa. L’obiettivo Ford è vendere un milione di Suv nel Vecchio Continente nei prossimi 6 anni.

EcoSport è costruito sul pianale della Fiesta e arriverà alla fine del 2013 sul mercato italiano. Nella gamma motori del Suv ci sarà sicuramente il rivoluzionario 1.0 benzina EcoBoost da 125 CV già montato su altri modelli Ford ed eletto “International Engine of the Year”. L’offerta a gasolio si baserà sull’efficiente 1.5 TDCI da 90 CV. Di serie il veicolo avrà l’ESP e l’ausilio alle partenze in salita. Ford EcoSport sarà equipaggiato col sistema di connessione vocale Sync, che consente al guidatore di comandare tutta una serie di funzioni via voce e che integra il sistema di chiamata d’emergenza automatica, tra qualche anno dispositivo obbligatorio a bordo delle auto prodotte nell’Unione Europea.