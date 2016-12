Chevrolet tra Corvette cabrio e Suv

- Chevrolet sceglie la vetrina di Ginevra per un’anteprima mondiale di grande fascino: la. Bella e “cattiva” col suo, quest’auto scoperta è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi. Con lei è presente al Palaexpo la, che arriverà in Europa nel 2014, il restyling dele il nuovo e più piccolo

foto Ufficio stampa

Corvette Stingray Cabrio sfrutta la leggerezza di materiali come la fibra di carbonio per dare sfogo a tutta la sua dinamicità. È impiegata per il cofano e il tetto rigido removibile, mentre il telaio è in alluminio e paraurti, portiere e i pannelli posteriori sono realizzati in materiale composito. Anche gli interni impiegano elementi in fibra di carbonio e alluminio, ma il tocco di classe è dato dai rivestimenti in pelle rifiniti a mano. Due i monitor di bordo, entrambi da 8 pollici. Il motore della super cabrio americana è il V8 6.2 a iniezione diretta, forte di 450 CV e di un innovativo cambio a 7 rapporti che anticipa la selezione della marcia, alternativo alla trasmissione automatica a 6 rapporti con leve al volante.

Di impostazione più europea sono invece i Suv Chevrolet. A Ginevra fa il suo esordio il restyling del Captiva, che presenta ora le luci posteriori a LED, i terminali degli scarichi cromati e un nuovo design dei paraurti. Ridisegnato anche il frontale, con una nuova trama della griglia anteriore e il new look dei fendinebbia. Con nuovi rivestimenti interni, Captiva sarà dotata del dispositivo di accesso e avviamento senza chiave KeyLess, di serie sull’allestimento LTZ, e di un evoluto climatizzatore automatico bizona.

La gamma si arricchisce però di un Suv più “tagliato” per gli automobilisti europei. Arriva infatti a listino l’inedito Chevrolet Trax, un Suv compatto che assomiglia per più di un verso all’altro Suv General Motors: Opel Mokka. E come questo disponibile sia a trazione anteriore che integrale. Tre le motorizzazioni di Chevrolet Trax: 1.4 turbo benzina da 140 CV, 1.6 aspirato a benzina e il 1.7 turbodiesel common rail da 130 CV, tutte con cambio manuale e sistema Start/Stop per ottimizzare i consumi. Il debutto nelle concessionarie italiane è previsto a maggio, ma già questo mese scatta la prevendita negli showroom Chevrolet.