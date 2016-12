Nissan tra moderno e sportivo

- La carica d’innovazione non viene mai meno in casa Nissan. Lo dimostra a Ginevra il, che propone nuove idee e tecnologie per la nostra mobilità, come del resto hanno fatto in anni recenti i modelli Qashqai e Juke. Ma se Resonance è il crossover del futuro, il presente è ben rappresentato dalla, che porta il segmento B a livelli mai visti prima.

foto Ufficio stampa

L’elettrico della Leaf (soggetta a restyling) e la sportività della nuova GT-R e della 370Z Nismo completano la presenza Nissan alla rassegna svizzera. Ma riprendiamo il discorso sulla Note, il piccolo monovolume compatto che è stato interamente riprogettato e da Nissan volutamente riposizionato all’interno del segmento B. Dove, per i suoi contenuti, rappresenterà il punto di riferimento, basti pensare al sistema “Around View Monitor” per tenere sott’occhio a 360 gradi la vettura, e così massimizzare la sicurezza nelle manovre più impegnative. La nuova Note è in pratica avvolta da una sorta di rete di sistemi di sicurezza uniti, che vanno a formare il “Nissan Safety Shield”.

Al Salone di Ginevra debutta anche la rinnovata Nissan Leaf di produzione europea, perfezionata con vari accorgimenti tecnici e con un’autonomia di marcia aumentata. Già venduta nel mondo in 50 mila unità, la Leaf è l’auto interamente elettrica della Casa nipponica, e la sua alimentazione sostenibile è riproposta anche sulla concept car Resonance, nata nel Centro Design di Nissan America e con un look esterno futuribile e assolutamente accattivante. In realtà sono però gli interni ad essere rivoluzionari, perché ispirati al concetto di viaggio “in prima classe”.

Due le note sportive di Nissan al salone: la 370Z Nismo e la nuova GT-R edizione 2013, che esalta al massimo la sportività della coupé nipponica. Il motore resta il V6 3.8 biturbo, ma le migliorie tecniche sono state tante: ci sono nuovi iniettori per una combustione più precisa, una valvola inedita per bypassare il turbocompressore, un assetto ancora più performante. Alla fine la GT-R 2013 con motore da 550 CV accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, un valore che la fa competere con una Lamborghini o una Ferrari. Al Nürburgring la supercar Nissan ha stabilito uno straripante record sul giro di 7’18” e 6 decimi.