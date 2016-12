Un road movie per Jaguar F-Type

- Un record in pista, una novità di prodotto e un film. Jaguar arriva a Ginevra con un bagaglio davvero variegato di iniziative, segno che oltre Manica la fantasia non si è esaurita con Shakespeare., che ha battuto ogni limite di velocità sul circuito belga di Jabbeke. La novità di prodotto è la, mentre

Iniziamo dal primo evento: Jaguar si è inventata una sorta di festival della velocità e sulla pista belga di Jabbeke il pilota Andy Wallace – vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1988 – ha portato la F-Type V8 S al record di 290 km/h di velocità massima. Da lì la vettura è stata condotta da Wallace fino a Ginevra, 835 km seguendo uno stile di guida super efficiente e così la sportiva inglese ha registrato un consumo medio di appena 7,9 litri di benzina per percorrere 100 km. Da tener presente che la F-Type V8 S è una sportivissima con motore V8 5.0 da 495 CV! In Italia sarà disponibile nelle concessionarie dal mese di aprile.

Al Salone di Ginevra sarà affiancata dalla XFR-S, la berlina più potente mai prodotta da Jaguar, e con lo stesso motore V8 5.0 potenziato fino a 550 CV. Per chi conosce la gamma XF, l’auto è una sontuosa berlinona di grandissimo comfort e prestigio, qui mischiato alle performance super di un propulsore che la fa sfrecciare fino ai 300 km/h di velocità, per un’accelerazione da 0 a 100 che si compie in soli 4,6 secondi.

E poi c’è il film “Desire”, che uscirà la prossima primavera. Jaguar ha diffuso il trailer del film, prodotto in collaborazione con la Ridley Scott Associates e diretto da Adam Smith. Protagonista di avventure alla guida di una F-Type è Damian Lewis, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award. Con lui in questo road movie sono Jordi Moller e Shannyn Sossamon, mentre Lana del Rey ha composto la colonna sonora del film e scritto per l’occasione il brano “Burning Desire”.