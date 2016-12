Lamborghini Veneno, beati in tre

- Per i 50 anni che cadono quest’anno,si regala la più straordinaria e iperbolica delle auto. Si chiamae in realtà la regala a soli tre clienti in tutto il mondo, perché. Al Salone di Ginevra – dov’è esposta in anteprima mondiale – Veneno sta lasciando senza fiato il pubblico e uno sguardo alle foto fa capire subito perché.

foto Ufficio stampa

Design super aerodinamico quello della Veneno, ottimizzato per la miglior stabilità in curva. Leggera e realizzata con materiali compositi in fibra di carbonio (monoscocca), Lamborghini Veneno ha un telaio sportivo con sospensioni push-rod e gruppi molla/ammortizzatore montati orizzontalmente, mentre la trazione è integrale permanente. Il motore V12 di 6,5 litri di cilindrata scarica a terra 750 CV di potenza, raggiungendo una velocità di punta di 355 km/h e accelerando da 0 a 100 orari in 2,8 secondi. Un battito di ciglia per questa ultra-esclusiva supercar, omologata comunque per l’uso stradale. Il cambio ISR automatico a 7 rapporti assicura tempi di cambiata rapidissimi.

Maxi alettone posteriore, cerchi da 20 pollici davanti e da 21” al retrotreno, con dischi freno realizzati in carboceramica, Lamborghini Veneno deve il suo nome a un leggendario toro da corrida, come da tradizione della casa di Sant’Agata Bolognese. Novità assoluta è la vernice grigio metallizzato della Veneno, mentre la fibra di carbonio domina anche i rivestimenti interni. Il prezzo? Giusto per la curiosità, i tre esemplari sono già stati venduti e ciascun cliente ha pagato i 3 milioni di euro (tasse escluse) dell’ultima opera d’arte firmata Lamborghini.