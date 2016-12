Citroen C3: il fascino si rinnova

foto Ufficio stampa

Sempre molto moderna e con linee non emulabili, Citroen C3 ha una funzionalità al vertice del segmento B, che ne fa una vera prima auto di famiglia. La nuova generazione ripropone i motivi del suo successo, come il grande parabrezza panoramico, ma sfoggia un inedito frontale e un disegno inedito dei fari posteriori. Gli interni sono sempre confortevoli e accoglienti e si avvalgono di nuovi equipaggiamenti, come la telecamera per la retromarcia. Ma c’è di più: la nuova C3 (come anche la Peugeot 2008) è stata progettata anche per sfruttare la tecnologia “Hybrid Air”, che grazie all’aria compressa abbatte i consumi e le emissioni nocive delle motorizzazioni a benzina.

Allo stand Citroen è esposto anche il prototipo Technospace, che altro non è che il futuro monovolume medio del brand, erede di C4 Picasso. Nonostante la stazza, promette la massima efficienza ed emissioni di CO2 che in talune versioni scendono sotto i 100 g/km. Spazio infine al glamour della linea DS, sempre più numerosa di modelli: a Ginevra vediamo la DS3 Racing e la DS4 Electro Shot, due edizioni limitate e molto caratterizzate nel design esterno. Serata di gala poi per la DS3 Cabrio L’Uomo Vogue, già vista a Milano nel corso della Settimana della Moda.