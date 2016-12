Peugeot 2008, il crossover globale

- Si può ben dire che– il primo crossover della Casa francese nel segmento B – sia un prodotto cotto e mangiato. Appena il tempo di vederlo in anteprima al Salone di Ginevra che vengono annunciate le versioni (ben 11) e gli interessanti prezzi di listino., ma Peugeot 2008 è davvero una world car, pensata per i giovani dei 5 continenti.

foto Ufficio stampa

Evoluzione della gamma 208, il baby crossover 2008 ha forme compatte ed è un modello che fa della funzionalità e praticità il suo maggior pregio. È lungo 4,16 metri ed essendo un veicolo “giovane” si annuncia con motori e contenuti tecnici di assoluta avanguardia. Dei tre motori turbodiesel c’è il 1.4 e-HDi FAP da 68 CV che abbassa le emissioni di CO2 ad appena 98 g/km, un record per un Suv, seppure piccolo. Hanno anche il sistema Start/Stop le altre due motorizzazioni diesel 1.6 e-HDi da 92 CV e da 115 CV. Le due proposte a benzina sono il 3 cilindri 1.2 VTi da 82 CV, anch’esso molto efficiente, e il 1.6 VTi da 120 CV.

Quanto ai contenuti, basterebbe citare tra gli optional l’head-up display per comprendere quanto sofisticata sia la Peugeot 2008 rispetto alla media di segmento B. Tre gli allestimenti, ma già il primo livello Access offre di serie i proiettori con fari diurni a LED, l’ESP con assistente alla frenata d’emergenza, 6 airbag con quelli a tendina inclusi, le utili barre sul tetto, il regolatore-limitatore di velocità e i retrovisori esterni a regolazione elettrica e riscaldabili in tinta di carrozzeria. Prezzi: la gamma a benzina di Peugeot 2008 partirà nel nostro Paese da 15.100 Euro, quella a gasolio da 16.540 Euro.

Per il futuro Peugeot sta pensando di dotare il suo baby crossover della tecnologia “HYbrid Air”, che sfrutta l’aria compressa derivata dalla fase di recupero dell’energia in frenata, così da abbassare i consumi fino al livello di 2 litri per 100 km (sulle motorizzazioni 3 cilindri a benzina). L’obiettivo è di disporre di questa tecnologia a partire dal 2016. Peugeot 2008 sarà prodotta in tre continenti: Francia, Cina e Brasile.