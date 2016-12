Mercedes: trionfo della versatilità

- Non c’è cliente che non possa trovare in casa Mercedes il prodotto che cerca. La chiamano versatilità dell’offerta, elevata naturalmente al livello premium, una strategia che sta trovando piena attuazione dentro Mercedes. E così un’auto di prestigio come la, dalla berlina alla station wagon, dalla coupé alla cabriolet.

foto Ufficio stampa

A due ruote motrici o a trazione integrale, con motori super risparmiosi o potentissimi AMG. Già perché anche la sportività esclusiva del marchio AMG sta crescendo ed è ormai avviata verso i 30 modelli. Ultimi in ordine di tempo ad avvalersene l’entry level Classe A 45 AMG e la nuova di zecca CLA, l’originale berlina/coupé 4 porte della Casa della stella, offerta a un prezzo base di soli 29.900 euro. Nel corso di quest’anno le Mercedes AMG entreranno in simbiosi anche con la trazione integrale 4Matic: a luglio è previsto il debutto della CLS AMG 4Matic e della Classe E AMG 4Matic, ma toccherà poi anche alla A 45 AMG.

La trazione integrale è un altro tassello dell’esponenziale crescita della gamma Mercedes. Ad oggi sono 51 i modelli, di ben 11 gamme, ad avvalersi del sistema di trazione integrale permanente 4Matic. Fondamentale nelle strategie di vendite della Casa, la nuova generazione della Classe E ha tutto di più rispetto al modello di cui prende il posto, tranne il prezzo, sceso fino a 2.700 Euro a parità di modello con la generazione precedente e addirittura di 5.000 Euro per la E 63 AMG. Si parte dai 39.980 Euro della 200 CDI berlina, mentre la Station Wagon costa 2.300 Euro in più, ad eccezione delle versioni 4Matic che sono offerte a pari prezzo per le due carrozzerie.

Per non parlare del fatto che molte nuove motorizzazioni rispettano già il futuro standard sulle emissioni Euro 6 e che in gamma c’è anche una versione ibrida diesel/elettrica che costa 53.000 euro, soltanto 2.500 Euro in più della stessa versione diesel non ibrida. Al top di gamma nel listino italiano la favolosa Classe E AMG con pacchetto S e motore V8 da 585 CV, il cui prezzo è di 128.410 Euro.