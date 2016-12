Renault moltiplica la gamma Clio

- Renault cambia strategia. Per una volta non sono le auto elettriche a essere sganciate per prima sul palcoscenico di un grande salone internazionale, ma due vetture di sostanza e volumi, che il pubblico può toccare e, se vuole, andare di lì a pochi giorni in concessionaria a comprare., sono i due prodotti più interessanti della gamma Renault a Ginevra.

foto Ufficio stampa

Come già la Clio 5 porte, anche la Clio Sporter è nella sua categoria rivoluzionaria. Ha la linea più attraente e dinamica tra tutte le SW di segmento B e contenuti da segmento superiore. Renault la definisce una sport wagon compatta e uno sguardo alle sue linee confermano l’impressione. Clio Sporter è lunga 4,267 metri, 20 cm più della Clio berlina, ed è un’auto polivalente. Il bagagliaio offre 443 litri di capacità con 5 posti a bordo, 1.380 se si abbatte la seconda fila di sedili, per una lunghezza massima di carico di quasi due metri e mezzo. Una vera station wagon insomma, ma accessibile al portafogli di molte famiglie.

In Italia Clio Sporter debutta nel weekend del 23/24 marzo e chi andrà in una concessionaria Renault scoprirà l’elevata quantità e qualità degli equipaggiamenti. Tra tutti spicca il tablet R-Link (optional da 590 Euro con abbonamento per un anno), che integra impianto audio, il navigatore TomTom Live e lo standard Bluetooth. Quattro le motorizzazioni: a benzina ci sono il 1.2 da 75 CV e il nuovo 3 cilindri turbo di 900 cc da 90 CV; a gasolio il classico 1.5 dCi da 75 e da 90 CV, quest’ultimo anche col cambio a doppia frizione EDC. Tre gli allestimenti e forbice di prezzi che va da 14.350 a 19.750 Euro.

Personalità non meno sportiva ha Renault Captur, il piccolo crossover costruito sempre a partire dalla Clio. In una sfida tutta francese, debutta e rivaleggia direttamente con Peugeot 2008, altra starlette del Salone di Ginevra. Look robusto, ma silhouette fluida, Renault Captur è lungo 4,12 metri e ha un assetto alto da terra, grandi ruote e passaruota marcati, ma comunque il suo terreno ideale lo trova in città e non negli sterrati. Gli interni sono spaziosi e versatili come in una monovolume compatta. Pensato per un target giovanile, Captur disporrà del tablet R-Link come Clio Sporter.