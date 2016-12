Honda svela la Civic Tourer

foto Ufficio stampa

La Civic Tourer è innanzi tutto un’auto europea. Sviluppata e progettata in Europa, assecondando lo stile di guida degli automobilisti del Vecchio Continente. La carrozzeria è bassa e con carreggiate piuttosto larghe, per un’impostazione sportiva che la farà distinguere dalle station wagon troppo ordinarie oggi sul mercato. Una sportività che sarà bissata dalla nuova Honda Civic Type R, ulteriormente rinnovata grazie al know-how riportato dalla Civic nel Campionato Mondiale Turismo WTCC. Nel corso del 2013 la nuova Civic Type R inizierà le sue prove stradali sul circuito di Nurburgring.

L’apice della sportività Honda si ha però con la NSX, la coupé “cattivissima” che in forma di concept Honda ha portato a Ginevra. Chi vuole stare coi piedi per terra, in casa Honda troverà soddisfazioni col nuovo motore 1.6 i-DTEC “Earthdreams Technology” che arricchirà la gamma del Suv CR-V, dopo essere già stato introdotto sulla Civic all’inizio di quest’anno. Un motore ultra-efficiente, che riduce le emissioni di CO2 ad appena 119 g/km. Verrà montato su una versione di CR-V con cambio manuale e trazione anteriore.